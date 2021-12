https://fr.sputniknews.com/20211203/le-laos-inaugure-sa-premiere-ligne-de-chemin-de-fer-1053778347.html

Le Laos inaugure sa première ligne de chemin de fer

Le Laos inaugure vendredi sa première ligne de chemin de fer, une infrastructure financée par la Chine pour près de six milliards de dollars. 03.12.2021, Sputnik France

La voie de 1.035 kilomètres traverse des chaînes de montagnes et des collines luxuriantes pour relier la ville chinoise de Kunming, dans le sud-est du pays, à Vientiane, capitale du Laos.La Chine, qui espère prolonger la voie jusqu'à Singapour en passant par la Thaïlande et la Malaisie, a financé ce projet dans le cadre de sa politique appelée Initiative ceinture et route.Pékin assure que les 414 kilomètres de tronçon laotien vont permettre au pays, l'un des plus pauvres d'Asie, de dynamiser sa fragile économie en la reliant au gigantesque marché chinois.

