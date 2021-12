https://fr.sputniknews.com/20211203/les-conservateurs-autrichiens-se-reunissent-pour-choisir-un-nouveau-chef-de-file-pour-le-parti-1053775141.html

Les conservateurs autrichiens se réunissent pour choisir un nouveau chef de file pour le parti

Les responsables du parti conservateur autrichien ÖVP, ébranlés par la démission surprise de leur chef Sebastian Kurz, se réunissent ce vendredi matin pour lui... 03.12.2021, Sputnik France

2021-12-03T10:56+0100

2021-12-03T10:56+0100

2021-12-03T11:06+0100

Alexander Schallenberg, diplomate de carrière et proche allié de Sebastian Kurz, a été propulsé à la tête du gouvernement il y a moins de deux mois, lorsque Sebastian Kurz a démissionné à la demande de leur partenaire de coalition, les Verts, parce qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale pour des soupçons de corruption. Sebastian Kurz nie avoir commis des actes répréhensibles.Sebastian Kurz, 35 ans, a stupéfié une grande partie de l'ÖVP jeudi en annonçant qu'il se retirait de la vie politique. Il laisse un parti en plein désarroi et sans successeur évident.Cette déclaration a poussé Alexander Schallenberg et le plus proche allié de Sebastian Kurz, le ministre des Finances Gernot Bluemel, qui fait l'objet d'une enquête dans le cadre d'une autre affaire de corruption, à également annoncer leur démission.Plusieurs médias autrichiens ont rapporté que le ministre de l'Intérieur Karl Nehammer était le mieux placé pour obtenir la présidence du parti.

