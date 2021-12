https://fr.sputniknews.com/20211203/les-salaries-de-lusine-de-rodez-actent-la-sortie-du-diesel-1053781749.html

Les salariés de l'usine de Rodez actent la sortie du diesel

Les salariés de l'usine de Rodez actent la sortie du diesel

Les salariés de l'usine Bosch de Rodez, dans l'Aveyron, emblématique des défis auxquels sont confrontés les sites industriels spécialisés dans le diesel, ont... 03.12.2021, Sputnik France

2021-12-03T15:58+0100

2021-12-03T15:58+0100

2021-12-03T16:12+0100

france

usine

réorganisation

cfdt

aveyron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104207/74/1042077497_0:110:3250:1938_1920x0_80_0_0_21947f79f9562d5ee25e9eec03062a96.jpg

La CFDT, en intersyndicale, a organisé jeudi un référendum demandant aux 1.250 salariés encore présents sur le site de dire s'ils étaient pour ou contre la signature par les syndicats d'un accord de transformation radicale de l'usine d'ici 2028.Le scrutin a recueilli 86,69% de voix pour et 12,04% de contre, a indiqué le représentant CFDT.Bosch France n'était pas disponible dans l'immédiat pour faire un commentaire.La direction prévoit de supprimer 750 emplois via des départs volontaires et des pré-retraites et de n'en conserver que 500 à l'horizon 2025. Les efforts de compétitivité consentis par les salariés ont été éclipsés ces dernières années par la baisse de la demande en injecteurs diesel et en bougies de préchauffage, spécialité du site.Dans son format réduit, l'usine Bosch devrait se tourner vers le développement et la production de piles à combustible à hydrogène pour le transport réfrigéré, une solution nommée "FresH2".Avec le vote de vendredi, et la remise aux syndicats la semaine prochaine de l'accord pour signature, une page se tourne pour une usine établie dans les années 1960, en pleine crise des bassins houillers et du secteur de la ganterie.Le site a employé un temps 2.400 personnes (intérimaires compris), jusqu'à ce que l'affaire de trucage des moteurs diesel en 2015, puis l'accélération actuelle de la sortie des motorisations thermiques, ne condamne définitivement cette technologie.La Plateforme de la filière automobile craint qu'en tout 100.000 emplois puissent être perdus dans le secteur en France d'ici 2030 sous l'effet conjugué du Covid-19, des pénuries de puces et de la bascule accélérée vers l'électrique.

aveyron

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

usine, réorganisation, cfdt, aveyron