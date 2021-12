https://fr.sputniknews.com/20211203/pr-perronne-a-ses-detracteurs-je-les-attends-sur-le-ring-avec-des-donnees-scientifiques-serieuses-1053780853.html

Pr Perronne à ses détracteurs: "Je les attends sur le ring avec des données scientifiques sérieuses"

Pr Perronne à ses détracteurs: "Je les attends sur le ring avec des données scientifiques sérieuses"

Le très décrié Professeur Perronne est depuis plusieurs mois absent des médias. Paie-t-il ses propos controversés sur la vaccination? L’infectiologue répond... 03.12.2021, Sputnik France

Décrit par le journal Le Monde comme le "médecin référent des complotistes", persona non grata sur les plateaux télévisés, malgré sa récente invitation sur CNews, le Pr Perronne n’a pas bonne presse. Il y a tout juste un an, l’infectiologue était démis de ses fonctions de chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital de Garches par Martin Hirsch, le directeur de l’AP-HP. La faute à des propos controversés sur la vaccination contre le Covid-19, que leur auteur juge "dangereuse".Malgré l’avalanche de critiques qui suivent chacune de ses interventions, le médecin n’en démord pas et jure être avant tout un scientifique "honnête". "Pendant quinze ans, j’ai piloté toutes les instances avec les gouvernements sur la santé publique. Je n’ai aucune casserole aux fesses. J’ai toujours géré les conflits d’intérêts. Qu’on ne vienne pas me chercher maintenant, quand je continue à dire la vérité", lance-t-il.

