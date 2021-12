https://fr.sputniknews.com/20211203/presidentielle-en-gambie-entre-lombre-de-yahya-jammeh-et-le-cas-barrow-1053785259.html

Présidentielle en Gambie: entre l’ombre de Yahya Jammeh et le cas Barrow

Présidentielle en Gambie: entre l'ombre de Yahya Jammeh et le cas Barrow

2021-12-03

Pour la première fois depuis 1994, une élection présidentielle se tient en Gambie sans la participation de l’ex-Président Yahya Jammeh. Le scrutin, à un seul tour, a lieu ce 4 décembre avec la participation de six candidats, dont deux présumés favoris. Le Président sortant Adama Barrow, chef du Parti national du peuple (NPP) est en quête d’un second mandat après quatre ans de pouvoir. Son adversaire désigné est Ousainou Darboe, chef historique du Parti démocratique unifié (UDP) et de l’opposition, qui aspire à goûter enfin au pouvoir suprême après plusieurs tentatives infructueuses contre Jammeh.Installé au pouvoir en janvier 2017 par les forces armées de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) après le refus de l’ex-chef d’État Yahya Jammeh de reconnaître sa défaite à la présidentielle de décembre 2016, Adama Barrow est considéré comme le favori du scrutin. Mais au dernier virage d’une campagne électorale qui, de fait, a duré plusieurs mois, il a perdu le soutien de son prédécesseur dont l’ombre plane sur le scrutin.Après des brouilles et un deal manqué avec le Président Adama Barrow, Yahya Jammeh a activé la machine des représailles en ordonnant à ses partisans de soutenir un autre candidat, Mammah Kandeh, chef du Congrès démocratique de la Gambie (GDC). Une injonction rejetée par une frange de son parti, l’Alliance patriotique pour la réorientation et la construction (APRC), qui a rejoint les rangs du Président sortant.Selon les organisations de la société civile, la présidentielle du 4 décembre est en partie un référendum pour ou contre le Président Adama Barrow accusé d’avoir trahi plusieurs de ses engagements solennels, dont la limitation des mandats présidentiels à deux et l’instauration d’un scrutin à deux tours. Même si des progrès substantiels ont été notés dans la gouvernance en place depuis janvier 2017, des soupçons existent contre des candidats comme Barrow auxquels il est reproché de vouloir fermer les yeux sur les conclusions du Rapport de la "Commission vérité, réconciliation et réparations" (TRRC) relatives aux violations des droits humains sous l’ancien régime.Le Président sortant, Adama Barrow, en campagne électoraleC’est le 26 novembre dernier que le Président Adama Barrow a finalement accepté de recevoir le Rapport du TRRC après plusieurs faux bonds infligés à la Commission. Le document n’est pas encore rendu public, mais selon le communiqué publié "la Commission identifie et recommande des poursuites contre ceux qui portent la plus grande responsabilité dans les violations grossières des droits humains commises aussi bien contre des Gambiens que des non-Gambiens entre juillet 1994 et janvier 2017". Cet intervalle correspond au règne de l’ancien Président Yahya Jammeh, entre son arrivée au pouvoir par un coup d’État et son départ en exil pour la Guinée équatoriale.Outre Adama Barrow, Ousainou Darboe et Mammah Kandeh, les autres candidats de la présidentielle du 4 décembre sont Halifa Sallah, Abdoulie Ebrima Jammeh et Essa Mbaye Faal, l’unique candidat indépendant parmi ceux ayant été retenus par la Commission électorale indépendante.

