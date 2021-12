https://fr.sputniknews.com/20211203/sortie-de-piste-dun-avion-a-laeroport-de-riga-pas-de-victimes-1053781612.html

Sortie de piste d'un avion à l’aéroport de Riga, pas de victimes

Sortie de piste d'un avion à l’aéroport de Riga, pas de victimes

Un avion d'airBaltic est sorti de piste à son atterrissage, vendredi, à l’aéroport international de Riga, en Lettonie, en raison d'une faible visibilité due à... 03.12.2021, Sputnik France

2021-12-03T15:57+0100

2021-12-03T15:57+0100

2021-12-03T16:09+0100

faits divers

riga

airbaltic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1045422609_67:0:1854:1005_1920x0_80_0_0_661de0470c2bbfe8c5ddd60333d1d760.jpg

La télévision lettone a rapporté qu'il n'y avait pas de victimes et que tous les passagers de ce vol, en provenance de Stockholm, étaient sortis de l'avion en toute sécurité.Il a remercié le personnel d'airBaltic et de l'aéroport, le service national d'incendie et de secours et le service médical d'urgence pour leur action rapide et efficace.La piste de l'aéroport était toujours fermée vendredi après-midi, où les services responsables de l'aéroport et les représentants de la compagnie aérienne travaillent sur le site.Plus tôt dans la journée, l'agence officielle de prévisions météorologiques avait lancé une "alerte rouge", la plus élevée, en raison de la poursuite de chutes de neige plus importantes que prévu.Vendredi matin, de nombreux endroits en Lettonie étaient déjà recouverts de 20 à 30 centimètres de neige.

riga

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

riga, airbaltic