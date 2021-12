https://fr.sputniknews.com/20211203/tchad-18-millions-deuros-de-la-bad-pour-le-projet-de-la-centrale-solaire-de-djermaya-1053781392.html

Tchad: 18 M EUR de la BAD pour le projet de la centrale solaire de Djermaya

La Banque africaine de développement (BAD) vient de débloquer un prêt de 18 millions d’euros en faveur du Tchad pour le financement de la centrale solaire de... 03.12.2021, Sputnik France

La Banque a également procuré une assistance technique à la compagnie d’électricité du Tchad pour le stockage de l’énergie et déployé une garantie partielle de risque afin d’attirer les investissements privés et mobiliser des acteurs tels que Power Africa afin de soutenir la phase de développement du projet, a-t-il ajouté.Dotée d’une capacité de production de 34 mégawatts et de stockage de quatre mégawattheures, la centrale solaire photovoltaïque de Djermaya sera construite à 30 kilomètres au nord de N’Djamena, la capitale du Tchad. L'infrastructure d'interconnexion comprend une ligne d’évacuation de 33 kilovolts (kV), de 18 kilomètres et deux transformateurs 33/90kV à la sous-station de Lamadji.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

