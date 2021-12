https://fr.sputniknews.com/20211203/treize-morts-dans-lattaque-dun-village-du-nord-de-lirak-par-lei-1053774986.html

Treize morts dans l'attaque d'un village du nord de l'Irak par l'EI

Treize personnes ont péri vendredi dans l'attaque d'un village du nord de l'Irak par des membres de l'Organisation de l'État islamique*, ont déclaré les... 03.12.2021, Sputnik France

Trois villageois et dix soldats kurdes ont été tués, ont-elles précisé.L'attaque, non revendiquée, a eu lieu dans la région montagneuse de Makhmour, théâtre régulier d'attaques djihadistes contre les forces kurdes ou irakiennes et les civils, à quelque 70 km au sud-est de Mossoul.*Organisation terroriste interdite en Russie.

