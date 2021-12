https://fr.sputniknews.com/20211204/au-moins-31-personnes-tuees-dans-une-attaque-dans-le-centre-du-mali-1053790093.html

Au moins 31 personnes tuées dans une attaque dans le centre du Mali

Au moins 31 personnes tuées dans une attaque dans le centre du Mali

Au moins 31 personnes ont été tuées vendredi 3 décembre dans le centre du Mali lorsque le bus qui les transportait a été la cible de tirs, ont annoncé les... 04.12.2021, Sputnik France

Le bus a été attaqué par des hommes armés non identifiés lors de son trajet entre le village de Songho et le marché de Bandiagara, a indiqué le maire de la ville voisine de Bankass, Moulaye Guindo.Au moins 31 personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées ou portées disparues, ont déclaré Moulaye Guindo et une autre source préférant conserver l'anonymat.L'attaque s'est déroulée au coeur de la région de Mopti, l'épicentre au Mali des violences perpétrées par les groupes insurgés liés à Al-Qaïda* et au Daech*. *Organisation terroriste interdite en Russie

