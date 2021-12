https://fr.sputniknews.com/20211204/des-pays-europeens-projettent-louverture-dune-representation-diplomatique-commune-en-afghanistan-1053791066.html

Des pays européens projettent l'ouverture d'une représentation diplomatique commune en Afghanistan

Plusieurs pays européens, dont la France, travaillent à l'ouverture d'une représentation diplomatique commune en Afghanistan afin de permettre à leurs... 04.12.2021, Sputnik France

Après la prise de Kaboul par les fondamentalistes islamistes en août dernier, les États-Unis et plusieurs autres pays occidentaux ont fermé leur ambassade à Kaboul en marge du retrait chaotique des derniers militaires américains.Les Occidentaux, qui ne reconnaissent pas "l'administration temporaire" des talibans*, réclament la formation d'un gouvernement "inclusif" alors que le cabinet actuel ne compte que des hommes talibans* pour la plupart.L'Onu demande que les institutions afghanes reflètent davantage la diversité du pays, qui est en proie à une crise économique et humanitaire aiguë.Emmanuel Macron a précisé à des journalistes à Doha que le projet de représentation diplomatique commune était "une démarche différente de celle de la reconnaissance politique" et "du dialogue politique avec les talibans*"."Nous aurons une représentation diplomatique dès qu'on peut ouvrir", a-t-il ajouté, soulignant les impératifs de sécurité.Après avoir conclu le 2 décembre à Dubaï la vente de 80 Rafale aux Émirats arabes unis, le Président français a fait une halte au Qatar avant une dernière étape controversée en Arabie saoudite.Il sera le premier dirigeant occidental d'importance à s'entretenir avec le prince héritier Mohammed ben Salman depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018 à Istanbul.

