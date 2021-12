https://fr.sputniknews.com/20211204/zemmour-presente-le-slogan-et-laffiche-de-sa-campagne-presidentielle-1053788862.html

Zemmour présente le slogan et l'affiche de sa campagne présidentielle

Zemmour présente le slogan et l'affiche de sa campagne présidentielle

"Impossible n'est pas français". Éric Zemmour veut, pour son premier meeting dimanche à Villepinte, "mobiliser" avec ce slogan ses partisans pour en faire une...

Le polémiste, désormais candidat à l'élection présidentielle, doit tenir son premier meeting politique ce 5 décembre au parc des Expos à Villepinte.Une première affiche de campagne d'Eric Zemmour avec le slogan "impossible n'est pas français", expression attribuée à Napoléon, a été diffusée vendredi soir sur ses réseaux sociaux. Durant le meeting seront dévoilés le nom du parti, avec adhésion payante, et une "scénographie" qui l'accompagnera tout au long de sa campagne.Pour ce "meeting de mobilisation", le directeur des événements du nouveau candidat, Olivier Ubéda, assure avoir recensé 19.000 inscrits, pour lesquels il a fallu changer de lieu, du Zenith au Parc des expositions de Villepinte. Il s'agissait aussi de ne pas mettre en "danger" le public au regard des manifestations prévues, que M. Ubéda anticipe "violentes".Une cinquantaine d'organisations syndicales, de partis et d'associations ont appelé à manifester dimanche à Paris pour "faire taire" le nouveau candidat, sur le parcours initialement prévu, de Barbès à la Villette, où se trouve le Zénith.De source policière, la manifestation et le meeting au Parc des expositions sont considérés "à risque". La police attend quelques milliers de personnes à Paris et à Villepinte où elle craint des affrontements.

