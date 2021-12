https://fr.sputniknews.com/20211205/bruno-le-maire-brocarde-lr-et-la-victoire-dun-parti-fracture-1053800124.html

Bruno Le Maire brocarde LR et la victoire d'un parti "fracturé"

Bruno Le Maire brocarde LR et la victoire d'un parti "fracturé"

La désignation, samedi, de Valérie Pécresse comme candidate des Républicains à l'élection présidentielle est la victoire d'un parti "profondément fracturé" et... 05.12.2021, Sputnik France

"Sa victoire est une bonne nouvelle pour la démocratie, une bonne nouvelle pour le débat démocratique", a dit le ministre.Valérie Pécresse a appelé samedi au rassemblement de la droite républicaine face à Emmanuel Macron et à l'extrême droite, installant de facto un ticket avec son ex-rival "droitier" Eric Ciotti.La présidente du conseil régional d'Ile-de-France a recueilli 60,95% des suffrages et le député des Alpes-Maritimes 39,05% au terme du second tour du vote électronique des adhérents de LR, a précisé à la presse le président du parti, Christian Jacob, entouré des deux finalistes.Bruno Le Maire, s'est également défendu dimanche d'avoir "cramé la caisse", une accusation portée par Valérie Pécresse.

