Face à l’islamisme Pécresse promet des mesures "très fermes" mais pas de "Guantanamo à la française"

05.12.2021

Même si Éric Ciotti a reçu 39,05% des voix lors de la primaire d'investiture des Républicains, Valérie Pécresse, qui l’a battu avec un score de 60,95%, ne reprendra pas certaines de ses propositions, notamment sur la lutte contre les radicalisés en France.Elle a assuré sur TF1 qu’elle suivrait sa propre ligne qui peut "permettre de rassembler" à la différence du "programme de rupture et de droite assumée" du député des Alpes-Maritimes.Elle gardera dans son programme "une prise de position très ferme et des mesures d'ordre très fermes".Un "Guantanamo à la française"Dans une interview accordée au Point le 10 novembre, Éric Ciotti a préconisé "des lois spécialement adaptées au terrorisme, comme le Patriot Act aux États-Unis" car, selon lui, "le combat contre l'islamisme ne peut supporter la naïveté".Il a appelé à mettre en œuvre la rétention de sûreté pour les personnes condamnées pour terrorisme et à "aller plus loin que ce que prévoit la législation avec des bracelets géolocalisés". Notamment, pour "les cas extrêmement graves, des mesures d'exception avec un centre de rétention dédié".Il n’est pas le premier à employer l’expression "Guantanamo à la française". Par exemple, en juillet 2016, le député LR Georges Fenech, à l’époque président de la commission d’enquête parlementaire sur les attentats de 2015, avait plaidé pour la création d’une prison à l’instar de celle américaine de Cuba instaurée dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001.Une telle prison serait "la solution la plus simple", avait-il alors noté en proposant de créer un centre pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré, en Charente-Maritime.En octobre 2020, suite à la décapitation de Samuel Paty, Le Canard enchaîné a écrit qu’un "Guantanamo à la française" auraient été une des propositions évoquées par des conseillers juridiques d’Emmanuel Macron afin de répondre aux refus des pays d’origine de fichés S de les reprendre.

