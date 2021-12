https://fr.sputniknews.com/20211205/inde-13-villageois-tues-par-les-forces-de-securite-dans-le-nagaland-1053801323.html

Inde: 13 villageois tués par les forces de sécurité dans le Nagaland

Inde: 13 villageois tués par les forces de sécurité dans le Nagaland

Treize villageois ont été tués dans l’État indien du Nagaland, dans le nord-est du pays, par les forces de sécurité, qui ont ouvert le feu sur un camion puis... 05.12.2021, Sputnik France

2021-12-05T14:43+0100

2021-12-05T14:43+0100

2021-12-05T14:45+0100

asie

inde

victimes

asie

attaque

faits divers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101780/38/1017803877_0:198:3500:2167_1920x0_80_0_0_f12677f7bcea708b86aabab63b865704.jpg

La fusillade a eu lieu samedi à Oting, dans le district de Mon, frontalier avec la Birmanie. "La situation dans tout le district de Mon est très tendue actuellement. Nous avons 13 morts confirmées", a déclaré Sandeep M. Tamgadge, de la police du Nagaland."Six ouvriers ont été tués alors qu'ils rentraient chez eux en camion dans le village d'Oting, dans une embuscade tendue par les forces de sécurité qui croyaient avoir affaire à un groupe d'insurgés signalé dans la région", note la même source.Des proches des victimes, partis à leur recherche, ont découvert les corps et se sont rendus auprès des forces de sécurité pour demander des explications."C'est alors qu'une confrontation a éclaté entre les deux camps et les membres des forces de sécurité ont ouvert le feu, tuant sept autres personnes", a expliqué le responsable de la police.Dans un communiqué, l'armée indienne a expliqué que l'embuscade avait été tendue sur la base de "renseignements crédibles" faisant état de la présence d'un groupe armé rebelle dans le secteur. Un membre des forces de sécurité a également été tué et plusieurs autres blessés dans l'incident, a-t-elle précisé."La cause de la malheureuse perte de vies humaines fait l'objet d'une enquête au plus haut niveau et des mesures appropriées seront prises conformément à la loi", ajoute le communiqué.Le Premier ministre du Nagaland, Neiphiu Rio, a lancé un appel au calme et a lui aussi annoncé une enquête sur cet incident "hautement condamnable".Pour sa part, le ministre indien de l'Intérieur, Amit Shah, a promis de "rendre justice aux familles endeuillées".Le Nagaland et d'autres États de l'extrême-est indien, une région reliée au reste du pays par un étroit corridor entre le Bangladesh et le Népal, sont le théâtre depuis des décennies de troubles perpétrés par des groupes tribaux armés.

inde

asie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

inde, victimes, asie, attaque, faits divers