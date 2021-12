https://fr.sputniknews.com/20211205/la-vaccination-des-moins-de-12-ans-pourrait-demarrer-en-janvier-annonce-attal-1053798105.html

La vaccination des moins de 12 ans pourrait démarrer en janvier, annonce Attal

La vaccination des enfants âgés de moins de 12 ans et ne présentant aucune comorbidité pourrait démarrer en janvier sur la base du volontariat, a déclaré le... 05.12.2021, Sputnik France

L'élargissement de la vaccination à ce public devra toutefois être en premier lieu approuvée par la Haute autorité de santé et par les pouvoirs publics, a rappelé Gabriel Attal.L'Union européenne a approuvé a semaine dernière l'utilisation chez les enfants de cinq à 11 ans du vaccin anti-COVID-19 à faible dose, après avoir autorisé en mai l'administration de la dose standard pour adultes aux enfants de douze ans et plus.La propagation du coronavirus se montrant plus rapide sur le vieux continent que dans les autres régions du monde, les pays européens se sont empressés d'encourager les adultes à se faire vacciner, de lancer des campagnes de rappels et de vacciner les enfants.

