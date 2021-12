https://fr.sputniknews.com/20211205/le-nigeria-approuve-le-rappel-du-vaccin-contre-la-covid-19-1053796710.html

Le Nigeria approuve le rappel du vaccin contre la Covid-19

Le Nigeria approuve le rappel du vaccin contre la Covid-19

Le gouvernement fédéral du Nigeria a approuvé le rappel du vaccin contre la Covid-19 pour les personnes ayant reçu les deux doses d'AstraZeneca, Moderna... 05.12.2021, Sputnik France

2021-12-05T00:44+0100

2021-12-05T00:44+0100

2021-12-05T00:44+0100

obligation vaccinale

covid-19

Dr Faisal Shuaib, directeur exécutif de l'Agence nationale de développement des soins de santé primaires (NPHCDA), a déclaré qu'"il existe des critères d'éligibilité pour recevoir la dose de rappel à savoir son administration à toute personne âgée de 18 ans et plus, un intervalle de six mois ou plus après avoir reçu la deuxième dose d'AstraZeneca, Moderna ou Pfizer Bio-N-Tech, et un intervalle de deux mois ou plus après avoir reçu le vaccin de Johnson & Johnson".M. Shuaib a souligné que la dose de rappel du vaccin garantit une plus grande protection contre le virus, exhortant tous les Nigérians à profiter de l'opportunité offerte par le gouvernement fédéral du Nigeria.Le Nigeria a réussi à vacciner 3.938.745 de personnes à travers le pays jusqu'à présent.

2021

