Le pape visite un camp de migrants sur l'île grecque de Lesbos

Le pape François se rendra ce dimanche sur l'île grecque de Lesbos où il rencontrera des migrants hébergés dans des camps de transit et y soulignera l'urgence... 05.12.2021, Sputnik France

Le pape, qui a fait de la défense des migrants et des réfugiés l'un des piliers de son pontificat, a oeuvré au transfert de 50 migrants en Italie lors d'une précédente étape de deux jours à Chypre.C'est la deuxième fois que le souverain pontife se rend sur l'île de Lesbos après une première visite en 2016 au plus fort de la crise migratoire.Des dizaines de policiers ont été déployés dans le camp et de longues files d'attente se formaient dimanche matin devant la tente dans laquelle François doit prononcer un discours.Si le flux d'exilés arrivant en Grèce par la Turquie s'est considérablement tari ces dernières années, Athènes redoute que l'arrivée au pouvoir des taliban afghans ravive la crise migratoire.

