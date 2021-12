https://fr.sputniknews.com/20211205/le-roi-du-maroc-felicite-la-thailande-a-loccasion-de-la-fete-nationale-1053801170.html

Le roi du Maroc félicite la Thaïlande à l’occasion de sa fête nationale

Le roi du Maroc félicite la Thaïlande à l’occasion de sa fête nationale

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn, à l’occasion de la fête nationale de son pays. 05.12.2021, Sputnik France

2021-12-05T14:38+0100

2021-12-05T14:38+0100

2021-12-05T14:43+0100

afrique

maroc

afrique

thaïlande

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/1045958003_0:239:2592:1697_1920x0_80_0_0_4018c62087a80046b88fa7324ac2eee9.jpg

Dans ce message, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au roi de Thaïlande et à la famille royale ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple thaïlandais.À cette occasion, le roi se dit satisfait des relations spéciales d’amitié, de coopération et d'estime mutuelle unissant les deux pays, faisant part de sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le souverain de Thaïlande pour consolider ces liens dans différents domaines au service des intérêts des deux peuples amis.

maroc

afrique

thaïlande

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

maroc, afrique, thaïlande