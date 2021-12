https://fr.sputniknews.com/20211205/nucleaire-lattitude-de-washington-est-un-frein-aux-negociations-dit-teheran-1053800006.html

Nucléaire: l'attitude de Washington est un frein aux négociations, dit Téhéran

Nucléaire: l'attitude de Washington est un frein aux négociations, dit Téhéran

L'absence de volonté américaine de lever toutes les sanctions qui pèsent sur l'Iran constitue le principal obstacle à la relance de l'accord conclu en 2015 sur... 05.12.2021, Sputnik France

2021-12-05T13:17+0100

2021-12-05T13:17+0100

2021-12-05T13:17+0100

international

états-unis

iran

programme nucléaire iranien

nucléaire

énergie nucléaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1053739292_0:12:3601:2037_1920x0_80_0_0_de468834779e97b0c0f4194e3dd3a9c4.jpg

Les discussions indirectes entre les États-Unis et l'Iran pour sauver l'accord conclu à Vienne ont été interrompues vendredi et reprendront la semaine prochaine."Il est évident que les réticences de Washington à renoncer aux sanctions sont le principal obstacle à l'avancée des discussions", a déclaré ce diplomate dont l'identité n'a pas dévoilée.Ajournées en juin dans la foulée de l'élection présidentielle iranienne ayant débouché sur l'arrivée au pouvoir de l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi, les discussions entamées en avril dernier pour ramener les Etats-Unis et l'Iran dans l'accord de 2015 ont repris en début de semaine à Vienne, la capitale autrichienne.Les puissances occidentales répètent que le temps presse pour relancer le Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPOA en anglais) que l'ancien président américain Donald Trump a abandonné en 2018, rétablissant les sanctions américaines contre l'Iran, plongeant dans le désarroi les parties toujours prenantes de l'accord et provoquant la colère de Téhéran, qui s'affranchit depuis lors par étapes des termes du pacte.

états-unis

iran

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

états-unis, iran, programme nucléaire iranien, nucléaire, énergie nucléaire