Omicron: Quatre cas désormais confirmés en Inde

L'Inde a signalé, samedi, deux autres cas d'Omicron, portant à quatre le nombre total de cas de cette souche du Covid-19, ont déclaré des responsables... 05.12.2021, Sputnik France

Les deux nouveaux cas concernent deux hommes en provenance respectivement de la Zimbabwe et de l'Afrique du Sud, selon les autorités sanitaires indiennes.Les deux derniers cas d'Omicron, qualifié de "variant préoccupant" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ont été signalés un jour où l'Inde a signalé 8.603 nouveaux cas de Covid-19, portant le total des contaminations depuis le début de la pandémie à 34,62 millions.Le gouvernement indien a déjà mis en place des mesures strictes pour les voyageurs internationaux afin de contrôler la propagation de la nouvelle souche.Mardi, le ministère de l'Intérieur a annoncé que les restrictions liées à la Covid-19 dans le pays seront renforcées et ce jusqu'à la fin de l'année.Le ministère a également souligné la nécessité de se conformer strictement à l'ordonnance émise par le ministère de la Santé à la lumière de l'émergence du variant Omicron, et de veiller au renforcement des mesures de contrôle sanitaire au niveau des ports et des aéroports du pays.Par ailleurs, la Direction générale indienne de l'aviation civile (DGAC) a annoncé le report de la reprise des vols aériens commerciaux internationaux réguliers de passagers à destination et en provenance de l'Inde.

inde, variant omicron du covid-19