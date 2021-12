https://fr.sputniknews.com/20211205/quand-on-entend-alice-coffin-ou-sandrine-rousseau-cela-fait-peur-lance-laurent-gerra-1053798357.html

"Quand on entend Alice Coffin ou Sandrine Rousseau, cela fait peur", lance Laurent Gerra

"Quand on entend Alice Coffin ou Sandrine Rousseau, cela fait peur", lance Laurent Gerra

S’attaquant à "la bien-pensance" de la France d’aujourd’hui, le célèbre imitateur Laurent Gerra regrette auprès du Point "une accélération de la connerie"... 05.12.2021, Sputnik France

2021-12-05T09:22+0100

2021-12-05T09:22+0100

2021-12-05T09:22+0100

france

france

humour

rtl

ironie

sandrine rousseau

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053798080_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_6e78173274a2658514c68ca71754fe81.jpg

Interrogé par Le Point s’il était "plus difficile de faire rire la France en 2021 que dans les années 1980", l’imitateur Laurent Gerra a affirmé que la société avait changé tout en déplorant "du jugement partout".Auteur de multiples sketches imitant les personnalités publiques, dont Jean Castex, Marine Le Pen ou Johnny Hallyday, l’incontournable humoriste explique que, sur RTL, ils prennent "un malin plaisir à essayer d’en rajouter sans faire de la provocation gratuite et systématique", puisqu’ils ne veulent pas "être dans l’air du temps"."Tous les jours, nous voyons des choses aberrantes et on voit la bien-pensance progresser", a affirmé l’artiste."Des gens qui n’ont pas d’humour ni de recul"Dénonçant "une accélération de la connerie", l’humoriste, qui attaquera sa sixième présidentielle, croit qu’"on est passé à la vitesse supérieure".Il s’est ainsi souvenu avoir été "insulté par des écolos à Lyon pour des sketches où [il se] moquai[t] gentiment d’eux"."C’est de l’humour! Les écolos, comme les gens de droite ou de gauche, ne sont pas intouchables."Revenant sur ses sketches où il n’a "pas besoin de forcer le trait", il a poursuivi sur Mme Coffin, militante féministe et élue d’Europe-Écologie-Les Verts (EELV) connue pour ses déclarations controversées.Dans ce passage sur RTL et concernant le livre de celle-ci, "Le génie lesbien", Laurent Gerra s’est demandé en imitant la voix de Pascal Praud s’il ne fallait pas la prévenir que George Sand était une femme pour qu’elle ne jette pas ses livres à la poubelle.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

france, humour, rtl, ironie, sandrine rousseau