https://fr.sputniknews.com/20211205/un-mort-et-une-vingtaine-de-disparus-dans-le-naufrage-dun-navire-au-large-du-cameroun-1053799828.html

Un mort et une vingtaine de disparus dans le naufrage d'un navire au large du Cameroun

Un mort et une vingtaine de disparus dans le naufrage d'un navire au large du Cameroun

Une personne a trouvé la mort et une vingtaine d'autres sont portées disparues après le naufrage en mer vendredi d'un navire reliant la Guinée équatoriale au... 05.12.2021, Sputnik France

2021-12-05T13:09+0100

2021-12-05T13:09+0100

2021-12-05T13:09+0100

afrique

cameroun

naufrage

bateau

camerounais

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1046063569_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_23b02b1ee3b74d5cf1a5b83af7b44e4d.jpg

Le bateau a chaviré à la limite entre les eaux territoriales camerounaises et équato-guinéennes, ajoute la télévision, précisant que des opérations de secours ont été déclenchées par la Guinée équatoriale pour tenter de retrouver d'éventuels survivants.Selon un communiqué de l'ambassadeur du Cameroun à Malabo, Désiré Jean Claude Owono, le navire de transport des marchandises Flavour, battant pavillon camerounais, ayant quitté Malabo en Guinée Equatoriale avant de couler " au large des eaux frontalières du Cameroun ", avait à son à bord plusieurs passagers de différentes nationalités y compris des Camerounais en plus des neuf membres de l’équipage.Parmi les neuf membres de l’équipage, seul " le capitaine camerounais du bateau " a été repêché par la marine équato-guinéenne, a précisé l’ambassadeur du Cameroun.Un responsable du navire, qui a parlé sous couvert d'anonymat, a déclaré à la télévision qu'une tempête avait fait chavirer le navire, qui transportait six conteneurs de marchandises.Les autorités équato-guinéennes ont "mobilisé la marine et les services de santé pour porter secours aux occupants", a déclaré dans un tweet le vice-président et fils du chef de l'Etat, Teodoro Nguema Obiang Mangue.

cameroun

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

cameroun, naufrage, bateau, camerounais