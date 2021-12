https://fr.sputniknews.com/20211206/chine-deploiement-de-plus-de-600-vehicules-a-hydrogene-pour-les-jo-dhiver-1053811755.html

Chine: déploiement de plus de 600 véhicules à hydrogène pour les JO d'hiver

Chine: déploiement de plus de 600 véhicules à hydrogène pour les JO d'hiver

Le gouvernement municipal de la province chinoise du Hebai a annoncé le déploiement de 655 véhicules à hydrogène dans la zone de compétition de la ville de... 06.12.2021, Sputnik France

2021-12-06T13:13+0100

2021-12-06T13:13+0100

2021-12-06T13:15+0100

sport

jo 2022 de pékin

hydrogène

véhicule

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102299/09/1022990913_0:7:740:423_1920x0_80_0_0_70b58baecd9cfa0c23fd19a0dea4a8d1.jpg

Ces véhicules seront utilisés pour le transport et la logistique pendant les JO, notant qu'un bus à hydrogène peut réduire les émissions de dioxyde de carbone de 11,8 tonnes sur 10.000 kilomètres.D'après l'institut de l'hydrogène et de l'énergie renouvelable de la ville, ces bus fonctionnent sans problème à une température de moins 20 degrés Celsius, et leur sécurité et leur fiabilité ont été vérifiées.Actuellement, il y a 444 bus à pile à hydrogène en service à Zhangjiakou, couvrant neuf lignes de bus dans la ville. Ils ont parcouru plus de 21 millions de kilomètres et transporté plus de 62 millions de passagers.En tant que ville co-hôte des Jeux olympiques, Zhangjiakou dispose de deux usines de production d'hydrogène et de huit stations de ravitaillement en hydrogène, qui peuvent garantir le fonctionnement des véhicules à hydrogène.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

jo 2022 de pékin, hydrogène, véhicule