https://fr.sputniknews.com/20211206/de-nouvelles-mesures-contre-les-non-vaccines-entrent-en-vigueur-en-italie-1053812155.html

De nouvelles mesures contre les non-vaccinés entrent en vigueur en Italie

De nouvelles mesures contre les non-vaccinés entrent en vigueur en Italie

De nouvelles mesures restrictives pour lutter contre la propagation du Covid-19 pendant les fêtes de fin d'année sont entrées en vigueur lundi en Italie. 06.12.2021, Sputnik France

2021-12-06T13:28+0100

2021-12-06T13:28+0100

2021-12-06T13:48+0100

covid-19

italie

restrictions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/19/1044629789_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_a8bfcadfc264f8a5872f5fcfd328336e.jpg

Le gouvernement a instauré deux types de pass sanitaire au lieu d'un alors que Noël approche à grands pas, a fait savoir l'agence de presse italienne ANSA, précisant qu'à partir d'aujourd'hui, le "green pass de base" sera valable 48 heures avec le résultat négatif d'un test antigénique et 72 heures avec celui d'un test PCR.La pass sanitaire de base, jusqu'ici requis pour prendre l'avion ou les trains longue distance, sera désormais aussi exigé pour les transports locaux (bus, métro et trains régionaux).Néanmoins, ce pass ne permettra pas d'accéder aux salles internes des restaurants, ni de poursuivre des activités de loisirs comme le cinéma, le théâtre et les fêtes publiques, a ajouté l'ANSA.Le "super green pass", seul moyen pour mener une vie sociale aussi libre que possible, sera, quant à lui, valide neuf mois pour les vaccinés, et six mois pour les personnes récemment guéries du Covid, relève l'agence, notant que les mesures seront appliquées au moins jusqu'au 15 janvier 2022.Les vérifications du pass sanitaire seront massives, avertit la même source, relevant que tout contrevenant sera sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 1.000 euros.L'Italie, premier pays européen durement frappé par la pandémie début 2020, a enregistré jusqu'ici plus de 134.000 décès. Même si les contagions sont en hausse, elle fait mieux que ses voisins, avec entre 15.000 et 20.000 nouveaux cas quotidiens enregistrés ces derniers jours.Presque 85% des plus de 12 ans sont complètement vaccinés, la campagne pour la 3e dose est en cours et les vaccins seront bientôt disponibles pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

italie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

italie, restrictions