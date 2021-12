https://fr.sputniknews.com/20211206/espagne-reprise-des-flux-touristiques-1053815151.html

Espagne: reprise des flux touristiques

L'Espagne a reçu plus de 24,8 millions de touristes internationaux au cours des 10 premiers mois de l'année, soit 39,3% de plus qu'à la même période en 2020... 06.12.2021, Sputnik France

faits divers

espagne

tourisme

Les dépenses des touristes étrangers ayant visité l'Espagne au cours des 10 premiers mois de l'année ont augmenté de 47,9% par rapport à la même période en 2020, pour atteindre 27.526 millions d'euros.Les principaux pays d'origine de touristes au cours des 10 premiers mois de cette année ont été: la France (avec près de 4,8 millions de touristes et une augmentation de 30,8% par rapport à la même période en 2020), l'Allemagne (avec plus de 4,3 millions, et une augmentation de 93,2%) et le Royaume-Uni (avec près de 3,3 millions de touristes, soit une augmentation de 11,0%).Au cours du seul mois d'octobre, l'Espagne a été visitée par plus de 5,1 millions de touristes internationaux, soit 402,7% de plus qu'au cours du même mois en 2020. Ces touristes ont dépensé 5.587 millions d'euros, soit une augmentation de 546,3% par rapport à octobre 2020.Au cours des 10 premiers mois de 2021, les communautés qui ont reçu le plus de touristes sont les îles Baléares (avec près de 6,1 millions et une augmentation de 261% par rapport à la même période en 2020), la Catalogne (avec près de 4,6 millions et une hausse de 23,5%) et l'Andalousie (avec plus de 3,4 millions, soit 32,3% de plus).Les dépenses totales des touristes internationaux ayant visité l'Espagne en octobre ont atteint 5.587 millions d'euros, soit une augmentation de 546,3% par rapport au même mois en 2020.La dépense moyenne par touriste s'est élevée à 1.089 euros, avec une hausse annuelle de 28,6%. La dépense quotidienne moyenne a augmenté de 31,5% pour atteindre 140 euros.

espagne

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

