https://fr.sputniknews.com/20211206/est-il-possible-que-lemploye-puisse-etre-devoue-et-motive-dans-son-travail-1053814388.html

"Est-il possible que l’employé puisse être dévoué et motivé dans son travail?"

"Est-il possible que l’employé puisse être dévoué et motivé dans son travail?"

Dans ce 25e cours d’"Anti-néolibéralisme", le professeur Omar Aktouf décortique les travaux des behavioristes, comme Burrhus Frederic Skinner, dans le... 06.12.2021, Sputnik France

2021-12-06T15:32+0100

2021-12-06T15:32+0100

2021-12-06T15:53+0100

opinion

motivation

défaillance de gestion

cours d'anti-néolibéralisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1045733917_0:66:800:516_1920x0_80_0_0_3f9e476bc4dfb70321430bb1fb1aa93d.jpg

Depuis l’avènement de l’entreprise moderne dans le sillage de la Révolution industrielle du XIXe siècle, la question de la motivation des employés, dirigeants et simples ouvriers demeure à ce jour l’enjeu central auquel les spécialistes de la gestion ont réservé une bonne part de leurs travaux."Établir l'harmonie entre l'homme et son milieu""Le travail humain est par définition une constellation d'actes notamment de relations, de sentiments, de paroles, de créations, d'imagination et de pensées, c'est-à-dire un réseau de mises au monde des multiples facettes de la tâche exécutée", affirme le professeur Aktouf, expliquant que "son rôle ultime est d'établir l'harmonie, en tant que médiateur, entre l'homme et son milieu". Et de s’interroger: "est-il possible que l’employé, qui est réifié et mis au rang d'instrument de production, déniant ainsi toute racine ontologique, donc toute signification à son acte, puisse être dévoué et motivé dans son travail?".Les travaux de Frederic SkinnerParmi tous les behavioristes, Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) est celui dont les travaux ont le plus porté sur l’expérimentation animale. En effet, vers la fin des années 1940, "Skinner a mené des travaux largement portés sur les rats, dont les résultats ont fourni plusieurs bases des théories de la motivation, de l’apprentissage, des systèmes de récompense/punition, qui constituent la matière des sciences du comportement organisationnel", informe l’interlocuteur de Sputnik.Dans le même sens, il indique que "le dispositif expérimental utilisé, dit +boîte de Skinner+, a simulé la manière dont un conditionnement opérant peut être mis en place, comme l’a théorisé quelques années auparavant Pavlov. L’expérimentateur utilise un stimulus pour apprendre à l’animal à avoir toujours la même réponse face à un même signal perçu".En conclusionQuelle est donc la méthode qui réhabilitera l'homme comme sujet et acteur actif dans son devenir, dans son travail et comme fait social intégrant l'être, l'expérience et le milieu dans une même unité, certes complexe, mais qui permet d’appréhender cette réalité dans tous ses aspects?

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Cours d'Anti-néolibéralisme, émission 25 Cours d'Anti-néolibéralisme, émission 25 2021-12-06T15:32+0100 true PT45M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

motivation, défaillance de gestion, cours d'anti-néolibéralisme, видео