France: un 2e foyer de grippe aviaire détecté dans le département du Nord

Un deuxième foyer de grippe aviaire a été découvert ce week-end dans un élevage de volailles situé sur la commune de Winnezeele, dans le Nord, annonce lundi la... 06.12.2021, Sputnik France

Un cas d'influenza aviaire dû à une souche hautement pathogène, le premier mis en évidence en France depuis l'épizootie de l'hiver dernier, avait déjà été détecté dans le même département le 26 novembre dans un élevage de poules pondeuses à Warhem, à une vingtaine de kilomètres de ce deuxième foyer.Au-delà des mesures de protection mises en place pour éviter la diffusion du virus (abattage des animaux, désinfection du site et instauration de périmètres de protection et de surveillance), le préfet du Nord prévient que "de nouvelles mesures de protection sanitaire pourraient être adoptées au cours des prochains jours", étant donné que "deux autres suspicions d'influenza aviaire, dans des élevages situés dans les zones de surveillance et de protection [déjà] instaurées, sont en cours d'investigation".La France a relevé début novembre à "élevé" le niveau de risque vis-à-vis de la grippe aviaire en métropole et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a appelé mi-novembre à une surveillance accrue du virus de l'influenza aviaire.

