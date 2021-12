https://fr.sputniknews.com/20211206/gambie-victoire-du-president-sortant-adama-barrow-a-lelection-presidentielle-1053807842.html

Gambie: victoire du président sortant Adama Barrow à l'élection présidentielle

Le président sortant Adama Barrow a remporté dimanche l'élection présidentielle en Gambie avec environ 53% des voix, loin devant son principal rival Ousainou... 06.12.2021, Sputnik France

gambie

élection présidentielle

Ousainou Darboe, et deux autres candidats Mama Kandeh et Essa Mbye Faal, avaient contesté les résultats partiels de l'élection présidentielle qui donnaient la victoire à Adama Barrow, invoquant des irrégularités."Des problèmes nous ont été signalés par nos représentants dans des points de vote", ajoutaient-ils.Les Gambiens ont voté samedi dans cette élection à un tour, un test politique pour cette jeune démocratie qui tient son premier scrutin pluraliste depuis la chute en 2016 du dictateur Yahya Jammeh. (Reportage Pap Saine et Bate Felix, version française Sophie Louet)

2021

