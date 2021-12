https://fr.sputniknews.com/20211206/il-nest-personne-zemmour-semballe-contre-macron-pendant-son-premier-meeting-sous-tension-1053808313.html

"Il n’est personne": Zemmour s’emballe contre Macron pendant son premier meeting sous tension

Jugeant qu’"en 2017, la France a élu le néant", Éric Zemmour a promis de vaincre l’"idéologie" d’Emmanuel Macron qu’il a considéré être un "fantôme" et un... 06.12.2021, Sputnik France

Émaillé d’incidents violents, le premier meeting politique d’Éric Zemmour à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, a également été marqué par les vives critiques qu’il a adressées à l’actuel Président.Après avoir antérieurement appelé à "un grand rassemblement" contre Emmanuel Macron, le chef du nouveau parti Reconquête a lancé devant quelque 10.000 personnes:Critiquant le Président, le nouveau candidat ne s’est pas privé de le traiter de "mannequin", d'"automate" ou encore de "masque sans visage", comme le rapporte un journaliste de Challenges présent dans la salle.Dans le climat électrique du meeting, des militants de SOS Racisme ont été frappés par d’autres participants, alors que des journalistes de Quotidien étaient exfiltrés sous les huées.Chute dans les sondagesLe jour même du rassemblement d’Éric Zemmour, Gabriel Attal s’est lancé dans des critiques à son encontre dans les colonnes du Parisien.Estimant que sa campagne n’est que "du vent et des larmes", le porte-parole du gouvernement a pris la défense d’Emmanuel Macron.Si, début novembre, Éric Zemmour enregistrait une hausse dans les sondages, un mois plus tard il avait perdu de deux à trois points pour redescendre jusqu’à 14-15%.Parallèlement, Emmanuel Macron, qui n’a toujours pas officialisé sa candidature, est resté stable (25%), selon un sondage Ifop réalisé pour Le Journal du Dimanche et publié le 5 décembre.En cas de second tour avec Marine Le Pen, l’actuel chef de l’État est crédité de 54% contre 46% des voix.

