La Russie détecte ses premiers cas d'Omicron

La Russie détecte ses premiers cas d'Omicron

Deux premiers cas d'Omicron ont été dépistés en Russie chez des personnes venant d'Afrique du Sud, selon l'agence sanitaire russe. 06.12.2021, Sputnik France

2021-12-06T11:28+0100

2021-12-06T11:28+0100

2021-12-06T12:16+0100

Deux patients en provenance d'Afrique du Sud testés positifs avec un test PCR sont contaminés par le variant Omicron du Covid-19, a annoncé ce lundi l'agence sanitaire russe (Rospotrebnadzor).La nouvelle souche a été détectée après un test PCR réalisé durant les premières 24 heures d’observation, grâce à un séquençage du génome effectué à l'Institut d'épidémiologie de Rospotrebnadzor, précise le communiqué de l'agence.10 personnes en observationLe coronavirus a été au total détecté chez 10 voyageurs venus d'Afrique du Sud et de pays limitrophes qui ont été placés en observation, a précisé le service de presse. Les analyses se poursuivent sur toutes ces personnes.L'agence assure prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger la population. Tous les passagers retournant en Russie depuis la République sud-africaine et les pays voisins sont testés au moment de leur arrivée puis placés en observation, précise le communiqué. Ils subissent quotidiennement des tests PCR et leur état de santé est contrôlé par des médecins. En cas de symptômes ou de test positif, ils sont isolés dans des boxes hospitaliers.Le variant B.1.1.529, baptisé Omicron, a été détecté en Afrique du Sud, au Botswana, en Israël, dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis. Selon des experts, il pourrait présenter un danger non négligeable car il se répand plus rapidement que les autres souches et contient de nombreuses mutations.

russie, santé, covid-19, variant omicron du covid-19, afrique du sud