La Somalie reçoit un demi-million de doses du vaccin Sinopharm

La Somalie reçoit un demi-million de doses du vaccin Sinopharm

La Somalie a reçu, dimanche de la part de la Chine, un don de 500.000 doses du vaccin Sinopharm contre le Covid-19. 06.12.2021

Ce lot est à même de soutenir les efforts du pays dans sa lutte contre la propagation du virus, notamment dans le sillage de l'apparition du nouveau variant dit Omicron.À cette occasion, la ministre somalienne de la Santé et des Services sociaux, Fawziya Abikar Nur, a souligné que l'arrivée de ces doses tombe à point nommé pour faire face à la nouvelle souche Omicron, qui se propage très rapidement, rappelant que la Somalie avait déjà reçu 200.000 doses de vaccins offertes par la Chine en avril.Pour sa part, l'ambassadeur de Chine en Somalie Fei Shengchao a indiqué que ce don démontre la détermination de Pékin à honorer ses promesses par des actions concrètes et à protéger la vie et la santé du peuple somalien, ajoutant que les deux pays travaillent de concert pour renforcer les liens d'amitié et de coopération qui caractérisent les relations sino-africaines.La Somalie, qui a lancé sa campagne de vaccination le 16 mars, a enregistré jusqu’au 2 décembre un total de 23.051 cas confirmés de Covid-19, 1.331 décès et 12.325 guérisons.

