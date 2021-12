https://fr.sputniknews.com/20211206/lafrique-du-sud-se-prepare-a-une-nouvelle-vague-a-cause-domicron-1053812453.html

L'Afrique du Sud se prépare à une nouvelle vague à cause d'Omicron

L'Afrique du Sud se prépare à une hausse des hospitalisations, le variant Omicron du coronavirus faisant entrer le pays dans une quatrième vague de la pandémie... 06.12.2021, Sputnik France

Le Président a déclaré dans une lettre hebdomadaire qu'Omicron semblait être dominant dans les nouveaux cas dans la plupart des neuf provinces du pays et a exhorté davantage de personnes à se faire vacciner contre le virus.Le gouvernement va bientôt convoquer le Conseil national de commandement contre le coronavirus afin d'examiner l'état de la pandémie et de décider si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer la sécurité de la population, a-t-il ajouté. Le nombre d'infections quotidiennes en Afrique du Sud a bondi la semaine dernière, passant de 2.300 lundi dernier à plus de 16.000 vendredi.

