Le pape voit dans la démission de Mgr Aupetit une "injustice"

Le pape François a dit lundi avoir accepté la démission de l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, non parce qu'il avait commis un péché, mais parce... 06.12.2021, Sputnik France

Le souverain pontife a accepté la semaine dernière la démission de Mgr Aupetit, qui la lui avait soumise à la suite d'une information de presse lui prêtant une relation intime et consentie avec une femme en 2012.S'adressant aux journalistes présents à bord de l'avion qui le ramenait à Rome après une visite en Grèce, François a estimé que les péchés de chair n'étaient pas aussi graves que d'autres péchés, comme la haine, et a estimé que l'archevêque de Paris avait été victime d'une "injustice".Mgr Aupetit, 70 ans, a nié avoir eu une relation intime avec la femme, dont l'identité n'a pas été dévoilée, tout en reconnaissant que son attitude avait pu paraître ambiguë.Défenseur de positions strictes sur les sujets de société et de bioéthique, Mgr Michel Aupetit a régulièrement été l'objet de critiques pour sa gouvernance du diocèse de Paris.

