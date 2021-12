https://fr.sputniknews.com/20211206/les-usa-annoncent-un-boycott-diplomatique-des-jo-de-pekin-mais-les-sportifs-americains-y-vont-1053818936.html

Les USA annoncent un boycott diplomatique des JO de Pékin, mais les sportifs américains y vont

Les États-Unis annoncent un boycott diplomatique des JO de Pékin en 2022, selon la Maison-Blanche. Les sportifs américains pourront cependant participer à cet... 06.12.2021, Sputnik France

Le gouvernement américain n'enverra pas de représentants officiels en Chine pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin en février prochain en raison de la situation des droits de l'homme dans ce pays, a confirmé lundi la Maison-Blanche.Les athlètes américains participeront bien aux Jeux olympiques, qui se dérouleront du 4 au 20 février, et bénéficieront de tout le soutien du gouvernement, a précisé la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki.Pékin promet de répliquer Les personnes prônant le boycott sont des "démagogues" et devraient cesser leurs appels "afin de ne pas affecter le dialogue et la coopération entre la Chine et les États-Unis dans des domaines importants", a déclaré lundi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.

