L'Inde et la Russie signent des accords commerciaux et d'armement

La Russie et l'Inde ont signé lundi une série d'accords commerciaux et d'armement à l'occasion d'une rencontre à New Delhi entre le président russe Vladimir... 06.12.2021, Sputnik France

Vladimir Poutine s'est rendu en Inde avec ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères afin de renforcer les liens entre New Delhi et Moscou, ce qui s'est traduit par la signature d'un pacte de coopération militaire jusqu'en 2031 et un engagement à porter les échanges commerciaux annuels à 30 milliards de dollars (29,6 milliards d'euros) d'ici 2025.La Russie et l'Inde ont "réitéré leur intention de renforcer la coopération en matière de défense, y compris dans le développement conjoint de la production d'équipements militaires", ont déclaré les deux pays dans une déclaration conjointe publiée à l'issue de la rencontre.AK-203 et S-400En plus d'un accord en vertu duquel l'Inde produira plus de 600.000 fusils d'assaut AK-203, la Russie a indiqué qu'elle souhaitait continuer à fournir des systèmes de missiles de défense aérienne S-400.Le ministre indien des Affaires étrangères, Harsh Vardhan Shringla, a déclaré que les deux pays avaient signé 28 pactes d'investissement, notamment des accords sur l'acier, la construction navale, le charbon et l'énergie.Cet accord avec Moscou fait courir à l'Inde le risque de voir les États-Unis appliquer des sanctions à son égard en vertu d'une loi américaine de 2017 visant à dissuader les pays d'acheter du matériel militaire russe.

