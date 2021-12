https://fr.sputniknews.com/20211206/loire-atlantique-des-parents-contestent-les-methodes-dun-prof-et-denoncent-le-passif-du-systeme-1053815838.html

Loire-Atlantique: des parents contestent les méthodes d’un prof et dénoncent le passif du système

Loire-Atlantique: des parents contestent les méthodes d’un prof et dénoncent le passif du système

Depuis novembre les parents d’élèves d’une classe de CP de l’école de Saint-Brevin-les-Pins demandent de remplacer un enseignant qu’ils accusent de... 06.12.2021, Sputnik France

2021-12-06T16:40+0100

2021-12-06T16:40+0100

2021-12-06T16:41+0100

france

france

école

enfants

professeur

humiliation

loire-atlantique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1052452861_0:1146:2048:2298_1920x0_80_0_0_b5370a920398af6badc667461b2f2a9b.jpg

Un nouveau rassemblement de parents d’élèves a eu lieu dimanche 5 décembre devant l'école publique François Dallet, à Saint-Brevin-les-Pins. Ils se réunissent ici régulièrement depuis novembre pour réclamer le départ d’un instituteur auquel ils imputent, entre autres, des "brimades" et des "humiliations" à l’encontre de leurs enfants.Une "omerta"Comme le souligne Le Courrier du Pays de Rets, les parents sont d’autant plus surpris que le même enseignant a déjà été "écarté" pour des faits similaires alors qu’il occupait un poste dans une école de Corsept, une commune voisine.Un parent de cette école ne comprend d’ailleurs pas "comment il est possible que cette personne puisse être titularisée".Quant à l'école François Dallet, les parents s'insurgent, selon le média, qu'ils n'aient pas été informés dès le début de sa nomination.Le passif des autoritésIls disent avoir transmis les faits relatés par leurs enfants à l’inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription, mais pour cette dernière, l'instituteur n’a commis aucune faute professionnelle qui pourrait justifier une sanction.Du côté de la mairie de Saint-Brevin-les-Pins, Yannick Morez a déjà écrit à Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, pour faire part du problème. D’après RTL, une rencontre entre les parents et l'inspecteur d'académie est prévue ce lundi au soir.

france

loire-atlantique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

france, école, enfants, professeur, humiliation, loire-atlantique