L’UE a augmenté ses dépenses militaires en pleine pandémie

Les dépenses militaires des pays de l’UE se sont établies à 198 milliards d’euros en 2020, ce qui représente une hausse de 5% par rapport à 2019 et un record... 06.12.2021, Sputnik France

La pandémie de coronavirus n’a pas empêché les pays membres de l’Union européenne d’augmenter leurs dépenses militaires en 2020 de 5% par rapport à l’année précédente, a rapporté ce lundi 6 décembre l’Agence européenne de défense (AED).Selon ses évaluations, les pays de l’UE ont consacré 198 milliards d’euros aux besoins de la défense nationale, ce qui constitue un niveau record depuis le début des calculs en 2006. Dans le même temps, leurs dépenses sur les projets communs en la matière ont connu une baisse de 13% pour se chiffrer à 4,1 milliards d’euros.Hausse record des investissements dans la défenseUne hausse des dépenses de défense a d’ailleurs été enregistrée dans divers domaines, tels que les investissements dans la recherche, le développement et l’achat de nouveaux équipements. Ainsi les investissements dans la défense des pays de l’UE ont atteint le chiffre de 44 milliards d’euros, le plus élevé jamais enregistré par l’AED.L’AED ne compte parfois pas parmi ses membres le Danemark, qui jouit d'une exception en matière de défense européenne.Précédemment, l’Otan a fait savoir que les dépenses militaires cumulées des pays de l’Alliance atlantique s’étaient élevées à 1.092,5 milliards de dollars en 2020, ce qui représente 61 milliards de dollars de plus que les indices de 2019 (1.031 milliards de dollars).L’Otan demande à ses membres de consacrer aux dépenses militaires l’équivalent de 2% de leur PIB national annuel. Des 26 pays de l’UE, 21 font également partie de l’Alliance.

