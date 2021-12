https://fr.sputniknews.com/20211206/nepal-recensement-des-tigres-du-bengale-espece-menacee-1053812588.html

Népal: recensement des tigres du Bengale, espèce menacée

La déforestation, l'invasion de leur habitat et le braconnage ont décimé les populations de tigres dans toute l'Asie, mais le Népal et 12 autres pays se sont engagés en 2010 à doubler leur nombre d'ici 2022.Dans le cadre du recensement, des techniciens ont commencé dimanche à installer des caméras près de la frontière indienne. Des experts de la faune sauvage identifieront chaque animal grâce à ses rayures.Près de 4.000 caméras seront installées sur 12.000 kilomètres carrés de zones protégées dans les districts de Chitwan et de Parsa.Le plan de conservation des tigres signé par le Népal en 2010 est soutenu par plusieurs célébrités, dont la star américaine Leonardo DiCaprio.La population mondiale de tigres sauvages du Bengale s'élevait à 3.890 en 2016 contre 3.200 au début de cette décennie, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF) et le Forum mondial du tigre, soit la première augmentation en plus d'un siècle.

