Rosneft s’engage à livrer jusqu’à deux millions de tonnes de pétrole en Inde

Rosneft s’engage à livrer jusqu’à deux millions de tonnes de pétrole en Inde

Le russe Rosneft et l’indien IOCL ont signé un contrat sur les livraisons de jusqu’à deux millions de tonnes de pétrole russe en Inde courant 2022 via le port... 06.12.2021, Sputnik France

Lors de la visite de Vladimir Poutine en Inde, les groupes Rosneft et Indian Oil Corporation Limited (IOCL) ont signé un contrat portant sur les livraisons de pétrole russe en 2022, a annoncé le Kremlin sur son site officiel.Dans son communiqué, le groupe russe a précisé qu’il pourrait fournir jusqu’à deux millions de tonnes de pétrole en Inde via le port de Novorossiïsk se trouvant sur le littoral de la mer Noire.Le PDG de Rosneft Igor Setchine souligne que la signature du document en question constitue une preuve de plus du caractère stratégique que revêt le partenariat entre les deux sociétés. Selon lui, la coopération entre Rosneft et IOCL se développe "en format intégral", allant de l’extraction à la vente du brut.Dans le même temps, Rosneft a signé un accord de coopération en matière d’éducation et de formation du personnel avec l’indien ONGC Videsh Limited.Production conjointe de fusils d’assautLe chef du Kremlin s’est réuni ce lundi 6 décembre à New Delhi avec le Premier ministre indien Narendra Modi. Peu avant ce sommet annuel, les ministres de la Défense des deux pays, Sergueï Choïgou et Rajnath Singh, ont signé un accord visant à étendre leur coopération technologique militaire de 2021 à 2031.Les deux ministres ont d’ailleurs signé un accord prévoyant la production de 600.000 fusils d’assaut AK-203 par l’entreprise conjointe Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL), a annoncé le groupe russe Kalashnikov. Les armes seront livrées au ministère indien de la Défense.

