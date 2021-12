https://fr.sputniknews.com/20211206/tensions-liees-a-lukraine-otan-ce-qui-sera-au-menu-du-nouveau-sommet-poutine-biden-1053814942.html

Tensions liées à l’Ukraine, Otan: ce qui sera au menu du nouveau sommet Poutine-Biden

Lors d’un sommet virtuel prévu le 7 décembre, les Présidents russe et américain aborderont les tensions autour de l'Ukraine et l'avancée de l'Otan vers la... 06.12.2021, Sputnik France

Cinq mois et demi après leur rencontre en face à face, Vladimir Poutine et Joe Biden s’apprêtent à tenir le 7 décembre un entretien virtuel, a fait savoir le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov. La visioconférence sera tenue dans la soirée (environ 18h, heure de Moscou, soit 16h heure de Paris) via un lien sécurisé.Parmi les autres thèmes qui seront abordés se trouvent les "tensions autour de l’Ukraine", ainsi que "l’avancée de l’Otan" vers la frontière russe et l’initiative de Poutine concernant les garanties sécuritaires."Longue discussion"La visioconférence promet d’être longue, mais aucune déclaration officielle ne sera donnée par le chef de l’État russe après, a prévenu son porte-parole.Pour sa part, la Maison-Blanche a fait savoir que la situation à la frontière russo-ukrainienne serait l’un des thèmes principaux. M.Biden va "souligner les préoccupations des États-Unis concernant les activités militaires russes à la frontière avec l’Ukraine", a fait savoir le 4 décembre Jen Psaki, sa porte-parole. Il va réaffirmer "le soutien des États-Unis à la souveraineté et à l’intégrité territoriale" de ce pays.Hormis le volet ukrainien, les dirigeants discuteront de la "stabilité stratégique, de cybersécurité et des problèmes régionaux".Crispations autour de l'UkraineL'Ukraine et les pays occidentaux s'alarment depuis des semaines des regroupements de troupes russes près de la frontière russo-ukrainienne.Le 4 décembre le Washington Post, citant un haut responsable américain à Moscou, a écrit que le Kremlin se préparerait à lancer début 2022 une offensive impliquant jusqu'à 175.000 hommes. Lequel rejette ces suspicions et accuse les pays occidentaux de multiplier les "provocations", notamment en menant des exercices militaires en mer Noire.Pour apaiser les tensions, Moscou réclame des "garanties sécuritaires" et notamment l'assurance que l'Otan ne va pas continuer à s'étendre vers l'est, en particulier avec une adhésion de l'Ukraine. En novembre, le Président russe a dénoncé le fait que l’Alliance ne cessait de franchir des lignes rouges vis-à-vis de la Russie.Sommet à GenèveLes deux Présidents s'étaient vus en personne à Genève en juin dernier. L’entrevue avait eu lieu le 16 juin dans la Villa La Grange, à l’initiative de Joe Biden, et avait été le premier sommet russo-américain depuis 2018.Les discussions avaient duré près de cinq heures en portant sur plusieurs sujets dont les relations bilatérales, la stabilité stratégique, le retour des ambassadeurs respectifs à Moscou et Washington, le conflit dans le Donbass.

