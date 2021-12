https://fr.sputniknews.com/20211206/un-ancien-sas-raconte-son-calvaire-apres-avoir-bu-des-eaux-usees-nucleaires-en-irak-1053816108.html

Un ancien SAS raconte son calvaire après avoir bu des eaux usées nucléaires en Irak

Un ancien soldat des forces spéciales britanniques SAS a fait part des blessures qu’il avait reçues après avoir être obligé de boire des eaux usées nucléaires... 06.12.2021, Sputnik France

Chris Ryan, vétéran de la Première guerre du Golfe, devenu romancier à succès, a révélé les maux dont cet ancien soldat du Special Air Service (SAS), les forces spéciales britanniques, a souffert en janvier 1991 pendant sa cavale de l’Irak à la Syrie.Ce Britannique était membre de l’équipe Bravo Two Zero censée recueillir des renseignements sur les mouvements ennemis, en particulier les lanceurs de missiles Scud. La mission étant compromise, il a dû fuir pendant sept jours au sein du désert. Le militaire a parcouru plus de 300 kilomètres à pieds de l’Irak jusqu’à la frontière avec la Syrie en devenant ainsi le seul membre de Bravo Two Zero à réussir à s'échapper sans être capturé ou tué.Les conséquencesPendant sa fuite, Ryan a été obligé de faire face à des températures extrêmes. De plus il a été forcé de boire dans un ruisseau près d'une usine de fabrication de poudre d'uranium toxique appelée yellowcake.D’après l’ancien SAS, il avait des infections de plaies sur les côtés de la jambe, le dos, les bras et coudes. "Si je serrais mes ongles, il y avait du pus qui en sortait ", a-t- il témoigné.Finalement secouru par les services secrets, il n'a jamais repris ses fonctions opérationnelles. Il est depuis auteur de best-sellers ayant pour contexte les missions des SAS.

