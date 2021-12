https://fr.sputniknews.com/20211206/un-don-genereux-et-pratique-pour-une-association-a-calais-en-pleine-crise-des-migrants-1053805855.html

Un don généreux et pratique pour une association à Calais en pleine crise des migrants

Une association d’aide aux migrants à Calais a reçu une donation qui sera nécessaire dans les semaines à venir, indique la Voix du Nord. Un geste généreux fait... 06.12.2021, Sputnik France

Plus de 20 tonnes de bois ont été offertes à l’association l’Auberge des migrants à Calais par une donatrice, possédant des exploitations forestières dans les Vosges, relate la Voix du Nord.Un don plus que bienvenu pour l’association en ce début de saison froide.Selon un bénévole de l’Auberge des migrants cité par le journal, pour environ 1.500 exilés dans le Calaisis par semaine, il faut jusqu’à neuf tonnes de bois qu’ils utilisent afin de se chauffer, cuisiner et sécher les vêtements.L’hiver dernier, cette association a distribué jusqu’à sept tonnes de bois par semaine, ajoute la Voix du Nord.Tensions migratoiresFin novembre dernier, en complément au sujet problématique de la pêche dans la Manche, la France et le Royaume-Uni se sont disputés au sujet de la crise migratoire.Un des événements majeurs qui ont servi de point de départ dans les nouvelles tensions franco-britanniques date du 24 novembre, quand 27 migrants du Moyen-Orient ont tragiquement péri en plein milieu de la Manche en chemin vers les côtes anglaises.Malgré un échange téléphonique entre Emmanuel Macron et Boris Johnson sur la nécessité de "faire tout ce qui est possible" face à la crise des migrants dans la Manche, le Premier ministre britannique a ensuite publié sur Twitter une lettre ouverte à la France.Dans ce courrier, le chef du gouvernement du Royaume-Uni a réclamé à l’Hexagone de reprendre les migrants arrivés sur le sol britannique.La démarche de M.Jonhson a été qualifiée par le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, d’"indigente sur le fond et totalement déplacée sur la forme".Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a de son côté annulé la rencontre à Calais avec son homologue britannique, Priti Patel, prévue le 28 novembre dans le cadre de la réunion européenne visant à renforcer la lutte contre les réseaux de migrants.La presse française a également fait savoir que les forces de l’ordre étaient mécontentes de l’efficacité de l’interaction professionnelle avec les services de renseignement britanniques sur le dossier migratoire.

