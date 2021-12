Un élu US choque en posant avec sa famille, un sapin de Noël et des armes à feu - photo

https://fr.sputniknews.com/20211206/un-elu-us-choque-en-posant-avec-sa-famille-un-sapin-de-noel-et-des-armes-a-feu---photo-1053816633.html

Un élu républicain s'est retrouvé au centre d'une polémique causée par une photo le montrant avec sa famille, tout sourire devant un sapin de Noël orné de... 06.12.2021, Sputnik France

"Joyeux Noël! PS: Père Noël, apporte des munitions", a commenté Thomas Massie, représentant du Kentucky à la chambre basse du Congrès américain, en publiant sur Twitter l'image, où il figure en compagnie de six de ses proches.Mardi 30 novembre, les États-Unis ont été endeuillés par une fusillade dans un lycée du Michigan au cours de laquelle un adolescent a tué quatre élèves, drame devenu récurrent dans un pays où la violence par arme à feu a été qualifiée d'"épidémie" par le Président Biden.Les parents du tireur âgé de 15 ans, inculpés d'homicides involontaires, avaient offert le pistolet semi-automatique Sig Sauer à leur fils comme cadeau de Noël anticipé.Dans ce contexte, la photo de famille de Thomas Massie a provoqué un tollé, élus ou parents de victimes de fusillades accusant le Républicain d'insensibilité.Le Républicain Adam Kinzinger, disant être en faveur du droit au port d'arme, a écrit sur Twitter qu'il ne s'agissait "pas d'un soutien au droit de détenir et porter une arme" mais "d'un fétichisme".L'activiste Fred Guttenberg, dont la fille a été tuée pendant la fusillade du lycée de Parkland en 2018, l'un des pires massacres commis en milieu scolaire aux États-Unis, a posté ses propres "photos de famille"."L'une est la dernière photo que j'ai prise de Jaime, l'autre montre l'endroit où elle est enterrée."Manuel Oliver, père d'une autre victime de Parkland, a déclaré sur CNN qu'une telle image constituait "une grande partie du problème", et "devrait nous apprendre qui nous devons élire, ou pas".À l'inverse, la commentatrice politique conservatrice Candace Owens a écrit sur Twitter à ses près de trois millions d'abonnés: "Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment ils peuvent rejeter la responsabilité de la fusillade du Michigan sur Thomas Massie, parce qu'il a partagé une photo de lui et de sa famille tenant des armes légales?"La fusillade dans un lycée du Michigan est la plus meurtrière des quelque 130 déjà recensées cette année en milieu scolaire, selon l'organisation Everytown For Gun Safety.

international, états-unis, scandale, armes à feu, parti républicain des etats-unis, polémique