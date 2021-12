https://fr.sputniknews.com/20211206/vaccination-obligatoire-pour-les-employes-du-prive-a-new-york-1053818448.html

Vaccination obligatoire pour les employés du privé à New York

Vaccination obligatoire pour les employés du privé à New York

Les employés du secteur privé à New York seront dans l'obligation de se faire vacciner contre le coronavirus à partir du 27 décembre, a annoncé, lundi, le... 06.12.2021, Sputnik France

Cette mesure vise à lutter contre la propagation du nouveau variant du coronavirus, Omicron, a indiqué le maire sur la chaîne d’information américaine MSNBC, relevant qu’il s'agit d’une action "préventive" pour freiner une nouvelle vague de Covid-19 et aider à réduire la transmission du virus pendant l’hiver et durant les rassemblements de vacances.Jusqu’à présent, cinq cas du nouveau variant du coronavirus ont été confirmés à New York, selon les autorités.Le premier cas d’Omicron aux États-Unis a été détecté en Californie chez une personne de retour d’Afrique du Sud. Désormais, il est présent dans au moins 15 États américains, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).Depuis que l'Afrique du Sud a signalé pour la première fois le variant à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il a été confirmé dans 23 pays et leur nombre devrait augmenter, a alerté mercredi l'Organisation. Alors que la détection d'Omicron a suscité un vent de panique dans le monde, l’OMS affirme que cette nouvelle souche n’a pas encore livré tous ses secrets.

