À Moscou, il n’avait pas neigé comme ça depuis 1949 - photos

À Moscou, il n’avait pas neigé comme ça depuis 1949 - photos

Les chutes de neige les plus importantes en plus de 70 ans se sont abattues sur Moscou ce mardi 7 décembre, provoquant de nombreux accidents routiers mineurs... 07.12.2021, Sputnik France

Depuis 1949, Moscou n’avait pas connu de chutes de neige aussi fortes. Ce mardi 7 décembre, plusieurs quartiers de la capitale russe ont accueilli 20% de la norme mensuelle de précipitations, a annoncé à Sputnik Evgueni Tichkovets du centre météorologique Fobos.Dans le même temps, certaines banlieues de la région métropolitaine ont reçu jusqu’à 30% de la norme mensuelle de précipitations, poursuit-il.Vols annulésLes chutes de neige ont provoqué de nombreux accidents routiers mineurs dans la capitale, tandis qu’une cinquantaine de vols ont été reportés ou annulés au départ des aéroports moscovites.Dans la nuit du 7 au 8 décembre, près de 2.000 employés des Chemins de fer de Moscou seront mobilisés pour déneigerles voies ferrées et ainsi assurer la circulation des trains.Fin juin dernier, Moscou et sa région avaient essuyé des pluies diluviennes accompagnées de violents orages, qui ont provoqué inondations et destructions.

