Coronavirus: l'armée suisse appelée en renfort dans les soins et la vaccination

En raison du nombre élevé de contaminations et de la situation dans les hôpitaux, le Conseil fédéral " n’exclut pas que les cantons atteignent les limites de leurs capacités ", précise le communiqué.Comme il l’avait déjà fait au printemps et à l’automne 2020, le Conseil fédéral a " décidé de soutenir le système de santé par un troisième service d’appui ", souligne-t-on.L'armée n'interviendra toutefois que lorsque tous les moyens civils auront été épuisés, a précisé le Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). L'engagement sera limité au 31 mars 2022. Comme il durera plus de trois semaines, il doit encore être approuvé par le Parlement.Jusqu'à présent, trois cantons - le Jura, Neuchâtel et le Valais - ont demandé l'aide de l'armée au cours des derniers jours, a indiqué un porte-parole de l'armée à l'agence de presse suisse Keystone-ATS.Les militaires pourront être affectés aux soins de base et aux traitements dans les hôpitaux ainsi qu'à la vaccination, sous la responsabilité médicale cantonale et sous conduite civile. Ils auront aussi à aider au transport de patients contaminés, en fournissant des véhicules adaptés avec conducteurs. Enfin, ils apporteront un renfort aux unités de soins intensifs.La confédération helvétique (Suisse et le Liechtenstein) a enregistré 9571 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, a annoncé mardi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).Le nombre de nouvelles hospitalisations a atteint 125 et celui des décès 28. Au total, 66,11% de la population est entièrement vaccinée.

