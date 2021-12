https://fr.sputniknews.com/20211207/danemark-261-cas-confirmes-du-variant-omicron-1053832269.html

Danemark: 261 cas confirmés du variant Omicron

Danemark: 261 cas confirmés du variant Omicron

Le Danemark a rapporté 78 nouveaux cas confirmés du variant Omicron, entre dimanche et lundi, portant ainsi à 261 le nombre total des contaminations à la... 07.12.2021, Sputnik France

2021-12-07T16:49+0100

2021-12-07T16:49+0100

2021-12-07T16:49+0100

covid-19

danemark

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053781147_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58d64f917afc1f033704d0203d381752.jpg

Les autorités danoises sont désormais en mesure de détecter plus rapidement le variant Omicron grâce à des tests PCR spéciaux, plutôt que de s'en remettre au séquençage du génome.Le directeur du SSI, Henrik Ullum, a indiqué que les cas danois d'Omicron n'étaient plus tous liés à des voyages récents en Afrique du Sud, où le variant a été détecté et signalé pour la première fois fin novembre.Les autorités vont maintenant se concentrer sur le ralentissement de la propagation de la variante, a-t-il ajouté.

danemark

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

danemark, variant omicron du covid-19