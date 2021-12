https://fr.sputniknews.com/20211207/espagne-la-vaccination-anti-covid-souvre-aux-5-11-ans-1053833168.html

Espagne: la vaccination anti-Covid s'ouvre aux 5-11 ans

La Commission espagnole de santé publique, réunie mardi pour étudier l'extension de la stratégie de vaccination, a accepté d'étendre la vaccination contre le... 07.12.2021, Sputnik France

Selon la Commission, la raison de cette décision est de réduire la charge de morbidité dans ce groupe et la transmission dans l'environnement familial, dans les écoles et dans la communauté.La Commission souligne l'importance de protéger les enfants de cette tranche d'âge non seulement de la forme aiguë de la maladie, mais aussi d'une éventuelle maladie future et du syndrome Covid persistant.Ce vaccin sera distribué dans des flacons différents de ceux utilisés pour la population adulte.De même, l'intervalle d'administration de la seconde dose sera de 8 semaines, afin de contribuer à augmenter la réponse immunitaire, ainsi que d'avoir vacciné tous les enfants âgés de 5 à 11 ans dans un court laps de temps avec au moins une dose.Les doses seront distribuées aux communautés autonomes au prorata de la population infantile de chacune d'entre elles.La ministre espagnole de la Santé, Carolina Darias, a déclaré mardi qu'il appartiendra à chaque communauté autonome d'établir la "modalité" de vaccination des enfants de moins de douze ans lorsque la campagne commencera dans les prochains jours.D'autre part, la Commission de la santé publique a également insisté sur l'importance de donner la priorité à l'administration de doses de rappel et d'encourager la primo-vaccination chez les personnes qui n'ont pas encore été vaccinées.

