La vaccination obligatoire est-elle un "moindre mal"? Débat entre P.Y Rougeyron et A.M Le Pourhiet

Et la spécialiste de droit constitutionnel de rappeler qu’avec la décision de 2015 sur la vaccination obligatoire des enfants, les Sages «n’avaient pas jugé la mesure disproportionnée». Plutôt qu’un recours à de telles mesures, le président du Cercle Aristote milite pour une revalorisation du lien entre les médecins et les patients selon lui bafoué durant cette crise. Anne-Marie Le Pourhiet fait davantage confiance aux scientifiques et aux institutions de contrôle, notamment sur l’efficacité et l’innocuité des vaccins. Tout en s’agaçant «de la façon dont certains s’érigent en experts et remettent en cause tout ce qui est dit partout dans le monde».