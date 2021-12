https://fr.sputniknews.com/20211207/lautriche-levera-le-confinement-uniquement-pour-les-vaccines-1053833296.html

L'Autriche lèvera le confinement uniquement pour les vaccinés

L'Autriche lèvera le confinement uniquement pour les vaccinés

Les personnes non vaccinées resteront soumises en Autriche à des mesures de confinement malgré la levée des restrictions sanitaires à compter de dimanche pour... 07.12.2021, Sputnik France

2021-12-07T17:14+0100

2021-12-07T17:14+0100

2021-12-07T17:14+0100

covid-19

autriche

vaccination

confinement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1044533187_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_9bd5c554bfeb9e8d0574e104fe3d01f5.jpg

L'Autriche a imposé il y a deux semaines un confinement du pays pour contenir la flambée des cas de contamination au coronavirus, qui ont atteint des niveaux record.Les restaurants, les bars, les théâtres, les musées et les magasins non essentiels ont été fermés, à l'exception des ventes à emporter. Les hôtels sont également fermés aux touristes.Une semaine avant qu'un confinement généralisé ne soit décidé, les personnes non vaccinées contre le coronavirus avaient déjà été soumises à des mesures de confinement, les empêchant d'accéder aux restaurants et aux bars.

autriche

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

autriche, vaccination, confinement